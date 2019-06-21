Ekonomi 300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Kripto paranın piyasa hacmi 300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde

300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde

Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi Haziran 2018’den bu yana ilk kez 300 milyar doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kripto para.
Kripto para.

Facebook’un kripto para birimi Libra’nın tanıtılması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz’da faiz indirimine gidebileceği beklentileri ve ABD-İran gerilimlerinin ardından piyasada görülen yukarı yönlü eğilimle Bitocin, TSİ 13:43’te 9,809 dolarla yılın en yüksek düzeyini gördü.

Bitcoin fiyatındaki söz konusu düzey en son Mart 2018’de görülürken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.03 artışla 9,807 dolardan işlem gördü ve 174 milyar 321 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,273 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 71’i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 30.35 ile 74’üncü sıradaki Egretia öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 8.34 artışla en çok Ethereum yükseldi.

Bitcoin'deki artışın etkisiyle piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin ardından piyasa hacmi 10 Haziran 2018’den bu yana ilk kez 300 milyar doların üzerine yükseldi ve son 24 saatte 16 milyar dolara denk gelen yüzde 5.5 artışla 302 milyar 469 milyon dolara ulaştı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 66 milyar 304 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.03
Ethereum yüzde 8.34
Ripple yüzde 4.06
Litecoin yüzde 3.70
Bitcoin Cash yüzde 7.14
EOS yüzde 5.04
Binance Coin yüzde 6.89
Bitcoin SV yüzde 4.67
Tether yüzde 0.37
Stellar yüzde 2.76 yükseldi.

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