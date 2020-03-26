Ekonomi 3lü koruma paketi Alacaklar üç ay ertelenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3’lü koruma paketi: Alacaklar üç ay ertelenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lere ‘3’lü koruma paketi’ni açıkladı. KOSGEB alacaklarını 3 ay ertelediklerini ve projelere de 4 ay ek süre vereceklerini söyleyen Varank, “Dezenfektan, gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üretenler, destek programından faydalanabilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank (sağ)
Mustafa Varank (sağ)

Kovid-19 salgınına karşı ekonomik tedbirlere yenileri ekleniyor. Bu amaçla, KOSGEB vasıtasıyla 3 ayaklı bir planı devreye alındı. İş hayatının bel kemiği sayılan KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketi hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz. Koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek sağlayacağız” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

YERLİ ÜRETİME TAM DESTEK

Bakan Varank, “Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler” bilgisini verdi.

TIBBİ MALZEMEYE ÖNCELİK VERİLDİ

İşletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirten Varank, “Bu projelere, 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin lirası geri ödemeli olacak” bilgisini paylaştı. Bakan Varank, “Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek.

Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.

3 AYLIK ÖTELEME

Paketin bir başka ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, “KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik” ifadelerini kullandı.

VADE SAYISI DEĞİŞMİYOR

  • İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin de altını çizen Varank şöyle konuştu, “Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerimiz faydalanabilecek. Proje süresi ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Projeler kesintiye uğramamış olacak.”

BORLU DEZENFEKTAN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettiklerini belirtti. Bakan Dönmez, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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