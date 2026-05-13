4 ayda 3,9 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 3,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk dört ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Ayçiçek yağı, çikolata ve kakaolu ürünler, makarna, bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleri ile buğday unu gibi temel gıda kalemlerini kapsayan sektörün ihracatı, miktarda geçen yıla göre yüzde 16,7, değerde yüzde 5,2 geriledi.
Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 24 artışla 452,2 milyon dolara yükseldiği ayçiçek yağı sektörde ilk sırada yer alırken, onu yüzde 14,4 düşüşle 343,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen çikolata ve kakao bazlı ürünler takip etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kuraklık endişesi ve gübre tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle buğday fiyatlarının yükselişe geçtiğini söyledi.