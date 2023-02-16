40 ülkeden deprem bölgesine destek sözü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 6 Şubat Pazartesi günü 11 kenti sarstı. 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...