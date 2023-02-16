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Ekonomi

40 ülkeden deprem bölgesine destek sözü

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaklaşık 40 ülkenin enerji bakanları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgenin toparlanması için destek sözü verdi.

07:58 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.

UEA'nın bugün gerçekleştirilen Gaz Piyasaları ve Tedarik Güvenliği konulu Bakanlar Kurulu Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, bakanların Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerini ilettiği kaydedildi.


Açıklamada, "Yaklaşık 40 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları, Türkiye'deki afetle mücadele, iyileştirme ve toparlanma çabalarına desteklerini sürdüreceklerini taahhüt ettiler." ifadesi kullanıldı.

Çevrim içi düzenlenen toplantıya ABD, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Komisyonu, İrlanda, Ukrayna dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları katıldı.


UEA Başkanı Fatih Birol da dün küresel enerji şirketlerine deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan ısıtıcı, taşınabilir güneş panelleri ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konteyner ev gibi ekipmanların tedarikine destek için çağrıda bulunmuştu.




#Uluslararası Enerji Ajansı
#Deprem
#UEA Başkanı Fatih Birol
1 saat önce
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