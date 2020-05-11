​45 gün sonra kapılarını açıyorlar: Berber, güzellik salonları ve AVM'ler faaliyete başlıyor ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme takvimi dahilinde ilk adım bugün atılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 45 gündür kapalı olan alışveriş merkezleri, kuaför, berber ve güzellik salonları hizmete açılıyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞACAKLAR

Fiziki mesafenin korunmasının, maske kullanımına devam edilmesinin ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde riayet edilmesinin zorunlu olacağı olacağı normalleşme döneminde açılacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları randevu sistemi ile çalışacak ve koltuk sayısı yarıya düşürülecek.

ŞARTLARA UYAN AVM'LER AÇILACAK

Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri de 11 bugünden itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla açılacak.

Geçtiğimiz yıl verilerine göre Türkiye’de 436 AVM bulunuyor.

EKONOMİ Kritik tarih 11 Mayıs: AVM'lere eskisi gibi gezmeye değil alış-verişe gidin

MASKESİZ DOLAŞIM YASAK

Kararın açıklanmasının ardından AVM yönetimleri vatandaşlara tekrardan güvenilir bir şekilde hizmet vermek için çalışma düzenlerini koronavirüse göre yeniden şekillendirmeye başladı. Listenin başında tüm alanların sürekli dezenfekte edilmesi yer alırken, sosyal mesafe kuralları, girişler de ateş ölçümü ve maskesiz dolaşım gibi bir takım tedbirler çok sıkı şekilde takip edilecek.

Mağazaların 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.

Normalleşme dönemi mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacak.

UZMANLAR UYARIYOR: GEZİYE DEĞİL ALIŞ-VERİŞE GİDİN

Normalleşme adımı çerçevesinde kapılarını tekrardan açacak olan AVM'lerin koronavirüs öncesi olduğu gibi gezi alanları olmadığını daha çok ihtiyaç giderme yerleri olduğunun vatandaşların iyi bilmesi gerektiğinin de altını çizen uzmanlar, bu alanlara giriş yapıldıktan sonra gerekli olan alışverişin yapılıp hızlıca alandan çıkılması gerektiğini dile getiriyor.

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Açılacak olan işletmelerde kurallara uyulmaması halinde yaptırım uygulanacak.