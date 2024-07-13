5 ayda 3,8 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine göre Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı yüzde 15 düşüşle 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 267 milyar doları aştı.

590 MİLYON DOLAR YATIRIM SERMAYESİ

Mayıstaki yatırımların 590 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 303 milyon dolarını borçlanma araçları, 189 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı oluşturdu. Yatırım tasfiyelerinin 8 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, toplam UDY girişi 1 milyar 74 milyon dolar oldu. 247 milyon dolarlık yatırım girişiyle ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 42 pay aldı. Bilişim ile tarım sektörleri sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 9'luk pay aldı.

EN FAZLA YATIRIM NORVEÇ'TEN GELDİ

Mayısta Türkiye'ye gelen UDY'den Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri yüzde 44 pay aldı. Aynı ay içerisinde AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 45'lik payla Türkiye'ye en çok yatırım yapan bölge oldu. Norveç 229 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 39'luk payla başı çekerken, onu yüzde 18 ile Hollanda izledi.







