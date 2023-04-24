|
Reklam
Reklam
Ekonomi

500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu

Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

14:26 . 24/04/2023 Monday
AA
LVMH

LVMH

LVMH'nin hisseleri, Paris borsasında cuma günü 901,10 avrodan kapanırken, bugün yüzde 0,3 artışla TSİ 13.38'de 903,3 avroya ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.


Piyasa değeri 500 milyar avroya yaklaşan LVMH, piyasa değeri dolar cinsinden 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

Louis Vuitton'ın yanı sıra Celine, Kenzo, Givenchy, Christian Dior, Fend, Hennessy, Givenchy, Bulgari ve Sephor markalarının ana şirketi LVMH'nin ilk çeyrek satışları, yüzde 17 ile analist beklentilerinin iki katından fazla artış kaydetmişti.


Şirketin geçen yıl gelirleri 79,2 milyar avro, karı da 21,1 milyar avro olmuştu.

Merkezi Paris'ta bulunan şirket, Kovid-19 salgını sonrası seyahatlerin artmasıyla üst düzey harcamalar ve lüks mallara tutkunun arttığı Çin'de ekonominin yeniden açılmasından büyük fayda sağlıyor.




#lüks
#LVMH
#Piyasa değeri
31 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.