TUSAŞ Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üreten fabrika kuracak

"Amerika'daki Boeing, Airbus benzeri yerlere çalışabilecek çapta çok daha geniş bilgi birikimi ve deneyim oluşturabilecek bir ekip yetiştirilmesi için bir meslek yüksekokulu kurulmasına karar verildi. Aynı şekilde şehrimizde kalıcı konut yapılmasına karar verildi. Bu görevler tamamen TUSAŞ'a verilmiş oldu. Biz de TUSAŞ olarak bölgeye intikal ettik. Bölgede nerelerde bu işleri yapabiliriz bunları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Borsası ile konuştuk ve ilk etapta hızlı bir şekilde teşekkül etmek, buraya gelebilmek için organize sanayi bölgeleri etüt edildi."