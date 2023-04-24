Türkiye'nin vizyon projeleri: Dev yatırım ve hizmetler nisan ayında devreye girdi

Türkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti.





Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamındaki dev yatırım ve hizmetlerle ilgili gün gün şu gelişmeler yaşandı:





3 Nisan Togg teslim töreni

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.





8 Nisan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı hizmete açıldı

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.





10 Nisan TCG Anadolu teslim töreni

Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.





Törene katılan Erdoğan, "Bu gemiyi, Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.





12 Nisan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı

Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı.





AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı.





15 Nisan Kocaeli Şehir Hastanesi

1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.





Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.









İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. Hemen ardından da 12.29'da uydudan ilk sinyal alındı.





17 Nisan İstanbul Finans Merkezi açılışı

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta, "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.





18 Nisan Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi açılışı

Erdoğan, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, "Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadelerini kullandı.





Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız pilot tesis, ilk aşamada yılda 1200 ton cevher işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından yıllık üretimi 570 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız."





TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, raylara indirildi. Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlandığını açıkladı.





20 Nisan TPAO töreni

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi için tören düzenlendi.





Karadeniz'den çıkartılan doğal gaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.





Erdoğan ayrıca "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." müjdesini verdi.

23 Nisan Altay tankı teslim töreni

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.





Yeni Altay, daha yerli olarak, güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti, modern atış kontrol sistemi ve eğitim sistem ve kabiliyetiyle TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış modern muharebe tankı olarak görev yapacak.





26 Nisan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da hizmete açılacak.





Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.





27 Nisan Akkuyu NGS

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak.





Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek.





Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.





29 Nisan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı

Dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ilk etabının açılışı ise 29 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yapılması planlanıyor.





1 Mayıs Hürjet MMU ANKA-3 projeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak.





3 Mayıs Yeni Zigana Tüneli açılışı

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.





14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.











