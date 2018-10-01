Ekonomi 500 milyar dolarlık sefere büyük destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

500 milyar dolarlık sefere büyük destek

Ticaret Bakanlığı ihracata büyük destek için kolları sıvadı. Eximbank yılsonuna kadar finansman desteğini yüzde 17 artırarak 11 bin ihracatçıya 46 milyar dolarlık destek sağlayacak.

Haber Merkezi Diğer
Eximbank finansman desteğini yüzde 17 artıracak.
Eximbank finansman desteğini yüzde 17 artıracak.

Hükümet, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payı artırmak ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için destek paketini yaşama geçirdi.

  • Nakdi, ihracat kredi sigortası ve garanti imkânlarını geliştirerek, şube sayısını artıracak olan Eximbank yılsonuna kadar finansman desteğini yüzde 17 artırarak 11 bin ihracatçıya 46 milyar dolarlık destek sağlayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün itibariyle Türk Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı sayısının 10 bini geçtiğini belirterek, "Yılsonuna kadar 11 bin ihracatçıya finansman desteği vermeyi hedefliyoruz. Kredi desteğinin yanı sıra sigorta desteği de veriliyor. Türkiye'nin ihracatla büyüme hedefine Türk Eximbank eliyle daha güçlü destek vereceğiz" dedi.

KOBİ'nin payı yüzde 68'e çıkacak

Bakan Pekcan yılsonuna kadar 11 bin ihracatçıya finansman desteği vermeyi hedeflediklerini belirterek, "KOBİ'lerimiz Eximbank imkânlarından daha fazla yararlanacak. Geçen yıl bankanın imkânlarından yararlanan KOBİ'lerin oranı yüzde 53'ten yüzde 64.2 çıkarak 6 bin 726'ya yükseldi. Hedefimiz yüzde 68'e çıkarmak. Bunda bankanın TL kaynaklarını sadece KOBİ'lere kazandırmaya başlamasının önemli payı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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