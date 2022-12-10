6 bin 800 site Togg’un şarj ünitesini istiyor

Türkiye’nin milli ve yerli elektrikli otomobili Togg’un üretimi için Gemlik'teki fabrikada hummalı çalışma sürüyor. Togg Mart 2023 itibarıyla yollarda boy göstermeye başlayacak. Ancak daha Togg yollara çıkmadan birçok site yönetiminin aracın şarj istasyonunu almak için sıraya girdiği ortaya çıktı. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından düzenlenen "2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni"ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptıkları mevzuat düzenlemeleriyle Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağı düşünülerek, kapalı mekan içermeyen şarj ünitelerinin ruhsat alınmadan tesis edilmesine imkan sağladıklarını söyledi.

YAĞMUR SUYUNA DEPO

Kurum, "TRKTYD de çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattı ve çok kısa süre içerisinde 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

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İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında boşa akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında, artan suların bahçelerde kullanılmasına yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Kurum, ayrıca 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdiklerini anlattı.

SÜREÇ HIZLANDIRILACAK

Bu çalışmanın aidat giderlerini de düşüreceğini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Şarj ünitelerinin kolaylıkla yapılması için, site yönetimlerinde karar alınamaması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması gibi aksaklıkların giderilmesi için de bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanunu'nda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri ilgili bakanlıklarımızla müzakere ederek hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu da yaptığımızda, süreçle ilgili adımlarımızı hızla atmış olacağız."

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SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK ÇAĞRISI

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" hareketine değinerek Sıfır Atık'ın özellikle konut alanlarında yaygınlaştırılması için site yönetimlerine büyük iş düştüğüne işaret etti. Mahalle kültüründe "komşu" olgusunun önemine dikkati çeken Kurum, "Bakanlık olarak ülkemizin farklı yerlerinde vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde, millet bahçelerinde ve alışveriş mekanlarında 'çevre müfettişlerimiz' için, yavrularımız için çeşitli çevre etkinlikleri düzenliyoruz. Sizden de bakanlığımızla ortak veya ayrı benzer etkinlikleri yapmanızı bekliyoruz. Sıfır Atık hareketimizi bir kültüre dönüştürme yolunda ülkemize destek olmanızı bekliyorum" dedi.