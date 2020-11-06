Dolar güne nasıl başladı?

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin sürmesiyle güç yitiren dolar, iç piyasada da 10 kuruş dolayında gerilerken, ABD para birimine karşı güçlenen euro ve sterlin iç piyasada da yüksek düzeylerini korudu.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (6 KASIM 2020 DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4260 liradan, avro 9,9520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4240 liradan alınan dolar, 8,4260 liradan satılıyor. 9,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu.