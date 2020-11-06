Dolar güne nasıl başladı?

AKINCI TİHA'dan bir ilk daha: Yer kontrol meydanı olmayan meydana iniş yaptı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar, 'AKINCI testlerine devam ediyor... Su fışkırtan balina. Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda Hür ve Özgür...' ifadelerini kullandı.