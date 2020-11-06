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6 Kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Haftanın son işlem gününe ilişkin döviz fiyatlarında başlangıç rakamları belli oldu. 6 Kasım döviz fiyatlarının belli olmasının ardından yatırımcılar dolar ve euroda son durumu merak ediyor. İşte dolar ve euronun fiyatında son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
6 Kasım 2020 döviz fiyatları.
6 Kasım 2020 döviz fiyatları.

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin sürmesiyle güç yitiren dolar, iç piyasada da 10 kuruş dolayında gerilerken, ABD para birimine karşı güçlenen euro ve sterlin iç piyasada da yüksek düzeylerini korudu.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (6 KASIM 2020 DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4260 liradan, avro 9,9520 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,4240 liradan alınan dolar, 8,4260 liradan satılıyor. 9,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu.

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EKONOMİ
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