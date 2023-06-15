7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

Asgari ücret ikinci toplantı tarihi merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran'da gerçekleştirildi.





İşçi, işveren ve hükümetten temsilciler bir araya gelirken toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak’tan geldi. Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.





Asgari ücret tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.





Şu an 8 bin 506 TL





Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





6 aylık enflasyon dikkate alınacak





Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.





Asgari ücret hesaplamaları





Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.





65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, emeklilik için yapılan askerlik ve doğum borçlanmaları, işsizlik maaşı gibi parametreler asgari ücrete endeksli olan ödemeler olarak öne çıkıyor.





İşsizlik maaşı tutarı ne kadar olacak?





2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 972, en yüksek 7 bin 945 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 30 zam olursa en düşük işsizlik maaşı tutarı 5 bin 163 TL, en yüksek 10 bin 328 TL olacak.





Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?





Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Yüzde 30 zam olursa askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük tutar 138,77 TL, en yüksek 902 TL olacaktır.





Kıdem tazminatı





Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Yüzde 30 zam olursa yeni kıdem tazminatı tutarı 13 bin 10 TL düzeyine çıkacak.





65 yaş aylığı





65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı an itibarıyla 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 30 zam olursa bu tutar 3 bin 385 TL olarak gerçekleşecek.





GSS primi ne kadar olacak?





Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uyguluyor. Yüzde 30 zam olursa bu durumda yeni tutar 390,3 TL olacak.





İsteğe bağlı sigorta primleri





İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 30 zam olursa en düşük 4 bin 162 TL, en yüksek 31 bin 224 TL olacak güncellenecek.”















