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Ekonomi

700 bin kamu işçisi için beklenen gün: Masada maaş zammı için iki teklif var

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi tarafının beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması yönünde. Zam oranın bugün açıklanması bekleniyor.

08:37 . 9/05/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İşçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında.


İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etmişti.


İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftasonu İstanbul’da düzenlenen mitingde zam oranını salı günü (bugün) açıklayacağını duyurmuştu.


Belirlenecek zam oranı memur ve memur emeklileri için de kritik önemde.

Çünkü 3.5 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.




#Çin
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