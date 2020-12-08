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8 Aralık döviz fiyatları: Dolar güne nasıl başladı, euro ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında 8 Aralık rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler sürerken, küresel piyasalarda güç kaybeden dolar, iç piyasada da yatay hareket ediyor.

ABD para biriminin başlıca para birimlerinden oluşan sepete karşı değerini gösteren dolar endeksi, 90.775 düzeyine kadar geriledi.

DOLAR GÜNE KAÇ LİRADAN BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8300 liradan, avro 9,4920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8280 liradan alınan dolar, 7,8300 liradan satılıyor. 9,4900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5220 lira olmuştu.

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