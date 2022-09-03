8 yılda 11 milli motor üretildi: Yerli motorla sınıf atladık

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Yeni Şafak’a özel açıklamalar yaptı. TEKNOFEST’in en çok ilgi gören parçası olan askeri turbo fan motoru TF6000’i üreterek bu teknolojiye sahip cihazları üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiklerini belirten Akşit, “Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. Son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımızın da ciddi teşvikleri ve destekleri ile ciddi bir gelişim, atılım içine girdik. Özellikle uçak motorları konusunda 10 yılda ciddi bir mesafe kaydettik.

DEVLER LİGİNE GİRDİK

10 yıl demeyelim, hatta 8 yılda 11 tane değişik milli motor geliştirip, üretmişiz. Tabi bu TF6000 gibi yüksek teknoloji içeren motorları yapabiliyor olmak ve bu teknolojilere sahip 4-5 ülke arasına artık Türkiye’nin de yer alması son derece önemli. Dünyanın en çok satan motorlarının en büyük tedarikçisi haline geldik. Bu olay devler ligine girdiğimizi gösteryor. Bu gelişmeler bizim için gurur verici bir gelişme” şeklinde konuştu.

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10000 BEYGİRE KADAR GÜÇ

TF-6000’in F-16’lara güç veren motorlar ile benzerlikleri olduğunu ifade eden Akşit, “TF6000 bu sınıfta ilk askeri turbo fan motoru. No bypass oranlı, yani düşük bypass oranlı, askeri amaçlı kullanmak için daha çok geliştirilmiş bir motor. Teknoloji olarak da TS1400 helikopter motorumuzda geliştirdiğimiz, yanma odası malzeme teknolojileri, soğutma teknolojileri burada birebir uygulandı. Hatta bir tık daha öteye geçiriyoruz. Şu anda buna, kuyruk kısmına bir art yakıcı da geliştiriyoruz.

Bu motorumuz art yakıcı ile birlikte TF10000 sınıfında olacak. Yani 10000 beygire kadar güç üretecek inşallah” diye konuştu.

TS1400’e dışarıdan talep var

Akşit, TS1400 motoruna yurt dışından talep olduğunu dile getirerek, “Bu talep platformla beraber geliyor. Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var. Motorun mümkün olduğu kadar sertifikasyonunu tamamlayıp seri imalat aşamasına getirmeyi planlıyoruz.” dedi.