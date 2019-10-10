800’ün üzerinde firma ve markayı 19 bin mücevher alıcısını bir araya getiriyor: Istanbul Jewelry Show başladı

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 49. kez kapılarını açtı.

Fuar organizasyon şirketi Informa Markets tarafından organize edilen fuarın açılışını, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ve Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu yaptı.

Istanbul Jewelry Show

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, yaptığı açıklamada, sektör profesyonellerinin gündeminin ilk sırasında fuarın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"49. kez düzenlemekten mutluluk duyduğumuz fuarımız, Türkiye mücevher sektörüne büyük çaplı katkılar sağlıyor. Mart 2019'daki fuarımızda yabancı ziyaretçi sayımız yüzde 9 artış göstermişti. Bunun ekim fuarımızda da artarak devam edeceğini öngörmekten oldukça memnunuz. Aynı zamanda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) konferansı (ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı) için 50'ye yakın ülkeden gelen mücevher sektörü liderini fuarda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Uluslararası Alım Heyeti Programı

13 Ekim'e kadar devam edecek Istanbul Jewelry Show, 800’ün üzerinde firma ve markayı 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getiriyor.

Türk mücevher sektörünün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında ekim ayındaki Istanbul Jewelry Show'un; önemli rol oynadığı belirtilirken, ihracat hedeflerine sağladığı olumlu katkıyla ekonomiye de ivme kazandırdığı kaydedildi.

Fuar kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştirilecek.

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