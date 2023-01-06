A101'den 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, en fazla şubeye sahip dört zincir market genel müdürüyle yaptığı fahiş fiyat toplantısının ardından zincir marketlerden fiyat sabitleme haberleri gelmeye devam ediyor.

A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101’in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

EKONOMİ Sabit fiyat uygulamasına Migros'da katıldı

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zincirlerinden A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

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