Ekonomi A101den 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

A101'den 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı

Zincir marketlerden fiyat sabitleme haberleri gelmeye devam ediyor. A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
A101den 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı
Arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, en fazla şubeye sahip dört zincir market genel müdürüyle yaptığı fahiş fiyat toplantısının ardından zincir marketlerden fiyat sabitleme haberleri gelmeye devam ediyor.

A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101’in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

Sabit fiyat uygulamasına Migros'da katıldı
EKONOMİ
Sabit fiyat uygulamasına Migros'da katıldı

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zincirlerinden A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
EKONOMİ
ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
Togg Amerikalıları mest etti

Togg Amerikalıları mest etti

Türkiye'nin teknoloji hazinesini gören telefona sarıldı.
Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Bir ilimizde daha petrol heyecanı

'Tarihi kayıtlara göre 4 bölgede var.'
Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Olağanüstü hal ilan edildi: Can kayıpları var.

​Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi.

Cezaevi aracına yönelik saldırının azmettiricisiydi.

​Geliri düşük olana daha fazla destek.

Uçaklara dahi ateş ettiler: Çok sayıda polis yaralandı.

Virüsün yayılma hızı endişelere neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.