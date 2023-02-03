|
Ekonomi

AAir Serbia'nın uçakları THY Teknik A.Ş'ye emanet: Üs bakımını yapacak

Dünyanın en büyük uçak bakım ve onarım hizmeti sağlayan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Sırbistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Serbia'nın 4 adet Airbus 320 ve 1 adet Airbus A330 uçaklarının üs bakımı yapacak.

11:25 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Air Serbia

Air Serbia

Dünyanın en büyük uçak bakım ve onarım hizmeti sağlayan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Sırbistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Serbia'nın 4 adet Airbus 320 ve 1 adet Airbus A330 uçaklarının üs bakımı yapacak.

THY Teknik A.Ş. ile Air Serbia arasında 5 uçaklık üs bakım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamındaki ilk uçağın (A320ceo) üs bakım çalışmalarına Atatürk Havalimanı Tesislerinde başlandı, ilgili uçağın bakım çıkışı şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Anlaşma dahilindeki diğer 4 uçağın bakım operasyonlarının, ilerleyen aylarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.  Bakım anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Air Serbia ile olan işbirliğimizi yeni anlaşmalar ile güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Airbus tipi uçakların bakım-onarım operasyonları konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahibiz. Sunduğumuz kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile Air Serbia'nın beklentilerini karşılamaya hazırız” dedi.

UÇAKLARIMIZI THY TEKNİK A.Ş'YE EMANET EDİYORUZ
Air Serbia CEO'su Jiri Marekise ise şunları söyledi:

"Operasyonel verimliliğimizi artırmak ve yolcularımıza daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye emanet ediyoruz.Bu sözleşmenin, iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz."



 

#Air Serbia
#THY
#THY TEKNİK A.Ş
1 saat önce
default-profile-img
AAir Serbia'nın uçakları THY Teknik A.Ş'ye emanet: Üs bakımını yapacak
Antalya Uluslararası Havalimanı'na temizlik için rekor yatırım
Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek
Olaylı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından kazanan çıkmadı
Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince görüntülendi
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Mironyuk'un evinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.