AAir Serbia'nın uçakları THY Teknik A.Ş'ye emanet: Üs bakımını yapacak

Dünyanın en büyük uçak bakım ve onarım hizmeti sağlayan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Sırbistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Serbia'nın 4 adet Airbus 320 ve 1 adet Airbus A330 uçaklarının üs bakımı yapacak.

THY Teknik A.Ş. ile Air Serbia arasında 5 uçaklık üs bakım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamındaki ilk uçağın (A320ceo) üs bakım çalışmalarına Atatürk Havalimanı Tesislerinde başlandı, ilgili uçağın bakım çıkışı şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Anlaşma dahilindeki diğer 4 uçağın bakım operasyonlarının, ilerleyen aylarda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bakım anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Air Serbia ile olan işbirliğimizi yeni anlaşmalar ile güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Airbus tipi uçakların bakım-onarım operasyonları konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahibiz. Sunduğumuz kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile Air Serbia'nın beklentilerini karşılamaya hazırız” dedi.

UÇAKLARIMIZI THY TEKNİK A.Ş'YE EMANET EDİYORUZ

Air Serbia CEO'su Jiri Marekise ise şunları söyledi:

"Operasyonel verimliliğimizi artırmak ve yolcularımıza daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye emanet ediyoruz.Bu sözleşmenin, iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz."







