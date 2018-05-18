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EkonomiAB şirketleri ABD yaptırımlarından korunacak
DÜNYA EKONOMİSİ

AB şirketleri İran yaptırımlarından korunacak

AB şirketleri ABD yaptırımlarından korunacak

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İran'a yaptırım kararının ardından anlaşmadan etkilenecek Avrupa şirketlerini yasal ve mali olarak koruma adımları atma kararı aldı.

AA
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alınması sürecine başlandığını açıkladı.

ABD'nin anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden başlatma kararının, İran'da yatırım yapan Avrupa şirketleri üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği belirtilen açıklamada, AB'nin İran'la ticaret ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesine yönelik adımlar atmakta "kararlı" olduğu vurgulandı.

AB üyesi ülke liderlerinin, oy birliğiyle AB Komisyonu'nun adımlarını destekleme kararı aldığı belirtilen açıklamada, Avrupalı şirketlerin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarını yasaklayan ve ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "engelleme yasasını" yürürlüğe sokmak için resmi sürecin başlatılması kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İran'daki yatırımların finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası'nın kullanılabilmesine yönelik mevzuat çalışmalarına başlanılması kararı da alındığına dikkat çekilerek, AB üyesi ülkelerden, İran Merkez Bankası'na tek seferlik banka transferleri yapma imkanlarını araştırmalarının istendiği bildirildi.

AB'nin engelleme yasası Küba'ya uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için hazırlanmış ancak hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı. Söz konusu tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin karşı çıkmaması durumunda 2 ay içinde yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs Salı günü, ülkesinin P5 1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

Avrupa'nın önemli şirketleri, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra İran'da ticaret ve yatırımlar yapmaya başlamıştı. Avrupalı şirketler, İran'la çalışmaya devam etmeleri halinde ABD yaptırımlarından zarar görmekten çekiniyordu.

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