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Ekonomi

ABD bankası Wells Fargo: Erdoğan yüzde 55-60 olasılıkla kazanır

ABD'li finans devi Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir değerlendirme raporu yayınladı. Wells Fargo analistleri tarafından yayınlanan raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimalinin yüzde 55-60 aralığında olduğu belirtildi.

10:18 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ABD'li finans devi Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimlere yönelik bir değerlendirme raporu yayınladı.

ABD'li finans devi Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimlere yönelik bir değerlendirme raporu yayınladı.

ABD bankası Wells Fargo, finansal analizle birlikte Türkiye’deki seçim sonucuna dair bir olasılık hesapladı. Wells Fargo, yaptığı analizle piyasalarda yaşanabileceklere dair öngörüler paylaştı.

'Erdoğan yüzde 55-60 ihtimalle kazanır'

Wells Fargo analistleri tarafından yayınlanan raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimalinin yüzde 55-60 aralığında olduğu belirtildi.

Bu senaryoda 2. çeyrek sonuna kadar döviz piyasasındaki müdahalelerle doların 19 lira civarındaki sabit seyrinin devam edeceği öngörüldü.

Wells Fargo, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde Türk lirasının dolar karşısında değer kazanacağını öne sürse de Erdoğan'ın kazanma olasılığının daha yüksek olduğunun altını çizdi.


#Wells Fargo
#ABD
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
7 dakika önce
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ABD bankası Wells Fargo: Erdoğan yüzde 55-60 olasılıkla kazanır
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