ABD-Çin çekişmesi Türk çiftçilere yarar

Çin'in, ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu yönündeki açıklaması, Türkiye'nin bu ülkeye tarım ürünleri ihracatı yapması için fırsat olarak görülüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Çin'in ABD'den aldığı tarım ürünlerinin büyük bölümünün Türkiye'de üretildiğini vurguladı. Türkiye ve Çin arasında tarım ürünleri ticaretine yönelik ikili anlaşma bulunmadığına işaret eden Kolbaşı, "Bu ürünlerdeki ikili anlaşmaları hızla gerçekleştirip ondan sonra da tarım ürünlerini oraya ihraç etmemiz gerekiyor” dedi. Ticari ataşelerin konu üzerinde çalıştığını dile getiren Kolbaşı, hızla bu ikili anlaşmaları genişletmeye baktıklarını aktardı.

ÜRÜN BAZLI ANLAŞMALAR ÖNEMLİ

Çin ile gerçekleştirilmesi gereken ürün bazlı anlaşmaların önemine dikkati çeken Kolbaşı, "bazı eksikliklerin bulunduğunu fakat bu konuların çözülemeyecek şeyler olmadığını dile getirdi. Bu anlaşmalarla Türkiye'nin ürettiği tarımsal ürünlerde hastalık ve kalıntı olmadığı, “Çin standartlarına uyduğuna dair belgelerin sunulması gerekiyor. Çin 1,4 milyarlık nüfusuyla büyük bir alıcı durumunda” dedi. Kolbaşı, ABD ile Çin arasındaki bu gerginliğin Türkiye için fırsat olabileceğini Türkiye'de yetişen bütün ürünlerde potansiyel bulunduğunu söyledi.

ÇİN PAZARINA ODAKLANDIK

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da uluslararası ilişkilerde gelgitlerin olacağını ancak olaylara kurumları ve ülke açısından uzun vadeli baktıklarını belirtti. Poyraz, “Oradaki gelişmelere bağlı olarak biz de Çin'i gündemimizin öncelikli maddesine aldık" diye konuştu.

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Açıklama Çin’den geldi

Murat Kolbaşı

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği son gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici durdurulduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 300 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 10 ilave vergi getirerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde sağladığı konsensüsü ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilmişti.





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