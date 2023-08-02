ABD ekonomisinde rüzgar tersine döndü: Resesyon tahminini geri çekti

Ekonomistler geçtikleri bilgi notunda, “Son gelen veriler, 2024’te hafif bir resesyonun ABD ekonomisi için en olası sonuç olduğuna dair önceki görüşümüzü yeniden değerlendirmemize neden oldu. Son üç çeyrekte ekonomik aktivitedeki büyüme ortalama yüzde 2,3 oldu, işsizlik tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın kaldı. Bunlara ek olarak ücret ve fiyat baskıları kademeli olarak da olsa doğru yönde ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.