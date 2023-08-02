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Ekonomi

ABD ekonomisinde rüzgar tersine döndü: Resesyon tahminini geri çekti

Bank of America ekonomistleri, ABD’de resesyon öngörülerini iptal ederek ekonomik görünümle ilgili artan iyimserlikle resesyon tahminini tersine çeviren ilk Wall Street bankası oldu. Banka ekonomistleri, geçtikleri bir bilgi notunda daha önce ABD ekonomisinde 2024'te hafif bir resesyon yaşanacağına dair tahminlerini geri çektiklerini duyurdu.

14:31 . 2/08/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bu değişiklik Fed Başkanı Jerome Powell’ın gazetecilere Merkez Bankası’nın ekonomistlerinin artık bir resesyon öngörümediğini söylemesinden sadece bir hafta sonra geldi.


Michael Gapen liderliğindeki BofA ekonomistleri, yeni öngörülerini duyururken tahminlerindeki değişikliğin başlıca nedenleri olarak düşük işsizlik ve azalan fiyat baskıları olmak üzere son üç ayda elde edilen daha iyi ekonomik verileri gösterdiler.


Ekonomistler geçtikleri bilgi notunda, “Son gelen veriler, 2024’te hafif bir resesyonun ABD ekonomisi için en olası sonuç olduğuna dair önceki görüşümüzü yeniden değerlendirmemize neden oldu. Son üç çeyrekte ekonomik aktivitedeki büyüme ortalama yüzde 2,3 oldu, işsizlik tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın kaldı. Bunlara ek olarak ücret ve fiyat baskıları kademeli olarak da olsa doğru yönde ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

BofA ekonomistleri, son çeyrek sonunda ABD büyümesinin yüzde 2 olacağını, bu rakam 2024 için yüzde 0,7 ve 2025 için yüzde 1,8 olacağını öngördüler.


ABD ekonomisinin bu yılki direnci, on yıllardır görülen en agresif Fed sıkılaştırma döngüsüne rağmen, Wall Street’teki pek çok uzmanı ülkenin resesyona gireceği zamana ilişkin tahminlerini tekrar tekrar gözden geçirmeye zorladı.


Buna ek olarak enflasyonda yavaşlama ve işe almada kalıcı güce işaret eden veriler, tahmin yürüten ekonomistlerin, resesyon çağrılarını tamamen yeniden değerlendirmesine neden oluyor.




#ABD
#Resesyon
#Bank of America
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