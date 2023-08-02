ABD ekonomisinde rüzgar tersine döndü: Resesyon tahminini geri çekti

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Bu değişiklik Fed Başkanı Jerome Powell’ın gazetecilere Merkez Bankası’nın ekonomistlerinin artık bir resesyon öngörümediğini söylemesinden sadece bir hafta sonra geldi.
Michael Gapen liderliğindeki BofA ekonomistleri, yeni öngörülerini duyururken tahminlerindeki değişikliğin başlıca nedenleri olarak düşük işsizlik ve azalan fiyat baskıları olmak üzere son üç ayda elde edilen daha iyi ekonomik verileri gösterdiler.
BofA ekonomistleri, son çeyrek sonunda ABD büyümesinin yüzde 2 olacağını, bu rakam 2024 için yüzde 0,7 ve 2025 için yüzde 1,8 olacağını öngördüler.
ABD ekonomisinin bu yılki direnci, on yıllardır görülen en agresif Fed sıkılaştırma döngüsüne rağmen, Wall Street’teki pek çok uzmanı ülkenin resesyona gireceği zamana ilişkin tahminlerini tekrar tekrar gözden geçirmeye zorladı.
Buna ek olarak enflasyonda yavaşlama ve işe almada kalıcı güce işaret eden veriler, tahmin yürüten ekonomistlerin, resesyon çağrılarını tamamen yeniden değerlendirmesine neden oluyor.