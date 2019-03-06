Ekonomi ABD firmaları daha fazla etkilenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD firmaları daha fazla etkilenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Trump’ın Türkiye’deki ekonomik gelişmeyi gerekçe göstererek, gümrük teşviğini kaldırma kararına tepki gösterdi. Pekcan “Karar iki ülke tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhsar Pekcan
Ruhsar Pekcan

Amerika Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Türkiye ve Hindistan’ın vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarılacağını açıkladı. Karara gerekçe olarak, Türkiye’nin “ekonomik olarak yeterince gelişmiş olması” gösterildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarılması yönündeki kararından ABD’deki şirketlerin daha fazla etkileneceğini söyledi.

BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere konuşan Pekcan, “Esasında bizim için hayal kırıklığı. Amerika’ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19’u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika’daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek. Biz ihracatımızı arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı hazır
  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın hizmet vermeye hazır olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İnşallah kapımız önümüzdeki hafta devreye girecek” dedi.

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