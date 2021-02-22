Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellendan Bitcoin uyarısı Verimsiz
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Bitcoin' uyarısı: Verimsiz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in verimsiz ve spekülatif olduğunu açıkladı. Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirten Yellen, "İnsanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yatırımcıların kayıplarından endişeliyim"

Son dönemde yoğun talep gören kripto paralara değinen Yellen, "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı
EKONOMİ
Elon Musk bir yılda otomobilden kazanamadığını bir ayda Bitcoin'den kazandı

Önce yükseldi sonra indi

Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise düşüş kaydetti.

Hafta sonu 58 bin doların üzerini gören Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi.

Bitcoin'de yeni zirve: 50 bin dolar sınırı aşıldı
EKONOMİ
Bitcoin'de yeni zirve: 50 bin dolar sınırı aşıldı

Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı: Binlerce Bitcoin çarptılar
EKONOMİ
Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı: Binlerce Bitcoin çarptılar
Abone Ol Google News
Acz ve kabz içindesiniz

'Acz ve kabz içindesiniz'

​Fahrettin Altun, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına yanıt verdi.
25 kişi suçüstü yakalandı

25 kişi suçüstü yakalandı

Asansör oyunu yakalanmalarını engellemedi.
Durmak yok gollere devam

'Durmak yok
gollere devam'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yeşil sahaya indi.
Başarısını çiğ köfte <br>dağıtarak kutladı

Başarısını çiğ köfte
dağıtarak kutladı

​İbrahim Tatlıses'in mutlu günü.
Kayıtlar ortaya çıktı

Kayıtlar ortaya çıktı

9 Haziran'da uçakla Erbil'e gitti.
'İBB bizi sansürledi'

'İBB bizi sansürledi'

​Halk TV'den kovulan gazeteciler yaşadıklarını anlattı.
BAE dümeni Rusya'ya kırdı

BAE dümeni Rusya'ya kırdı

​ABD'den ret yanıtı alınca Rusya ile el sıkıştı.
Vaka sayılarında sıçrama

Vaka sayılarında sıçrama

Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Clubhouse kullananlar dikkat

Clubhouse kullananlar dikkat

Mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak veri topluyor.
AB'den 'Navalny' yaptırımı!

AB'den 'Navalny' yaptırımı!

​Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacak.
Obama aradı <br>ve destek istedi

Obama aradı
ve destek istedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama.
Sıcak-soğuk karşılaşması

Sıcak-soğuk karşılaşması

45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor.

İzmir'de deprem konutlarının temeli atılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.