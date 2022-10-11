Ekonomi ABD için tarih verip uyardı 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD için tarih verip uyardı: 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek

Enflasyonist endişelerle merkez bankalarının agresif hamleleri, halihazırda savaş ve salgın nedeniyle kırılganlıkların sürdüğü ekonomilere yönelik resesyon endişelerini artırıyor. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin 6 ila 9 ay içinde resesyona gireceği konusunda uyarırken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard ise son dönemde Fed üyelerinin şahin çıkışları karşısında temkinli sayılabilecek bir duruş sergiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD için tarih verip uyardı: 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek
Foto/arşiv

JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, ABD ve küresel ekonomilerin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceğini konusunda uyardı.

ABD'deki en büyük bankanın CEO'su Dimon, ABD ekonomisinin şu anda "aslında hala iyi durumda" olduğunu ve tüketicilerin 2008 küresel mali krizine kıyasla muhtemelen daha iyi durumda olacağını söyledi.

Dimon, Pazartesi günü Londra'daki JPM Techstars konferansında “Ama gelecekteki şeyler hakkında konuşmadan ekonomi hakkında konuşamazsınız- ve bu ciddi bir şey” dedi.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon

Dimon, alarm zillerini çalan göstergeler arasında kontrolden çıkan enflasyonun etkisi, faiz oranlarının beklenenden fazla artması, niceliksel sıkılaştırmanın bilinmeyen etkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını göstererek şunları söyledi:

"Bunlar, ABD'yi ve dünyayı iteceğini düşündüğüm çok, çok ciddi şeyler - demek istediğim, Avrupa zaten resesyonda - ve muhtemelen ABD'yi altı ila dokuz ay sonra bir tür resesyona sokacaklar”

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard son dönemde Fed üyelerinin şahin çıkışları karşısında temkinli sayılabilecek bir konuşma yaptı.

Chicago’da National Association for Business Economics’in yıllık buluşmasında konuşan Brainard faiz artışlarının yarattığı global risklerin izlenmesi gerektiğini belirterek zayıflayan dış talebin ABD’yi olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard
Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard

Fed’in uyguladığı birikimli sıkılaşmanın etkisinin gecikmeli olarak görülebileceğini belirten Brainard “Bazı alanlarda etkileri görüyoruz ama birikimli sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve enflasyonu aşağı çekmesi zaman alacak. Yüksek derecede belirsizlik var. Ekonomik görünümün evrilmesi ile birlikte küresel riskleri de yakından takip ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da aynı konferansta Fed’in faiz artışlarında duracağı seviyeye bir an önce gelinmesi gerektiğini belirtirken bu seviyenin neresi olduğuna yönelik ciddi bir belirsizlik olduğunu söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ FİYATLAMALARI İÇİN DAHA ERKEN

Fed 1-2 Kasım’daki toplantıda yeni bir 75 baz puanlık faiz artışına hazırlanırken Brainard’ın aksine birçok üye faiz artışlarının küresel risklerine değinmiyor.

Fed üyelerinin medyan projeksiyonlarına göre yüzde 3-3,25 bandındaki politika faizinin yıl sonunu yüzde 4,4’te tamamlanması bekleniyor.

Goldman Sachs stratejistleri de Fed’in faiz artışlarına son verip indirimlere başlamasını piyasalarda fiyatlamak için çok erken olduğunu belirtiyor.

Aralarında Cecilia Mariotti’nin de olduğu stratejistlere göre Fed’in güvercin bir dönüş yapması için daha fazla makro zayıflık ve getiri eğrisinin kısa tarafında “ciddi” bir düşüş yaşanması gerekiyor.

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