ABD ile Çin arasındaki savaşı sona erdirecek adım

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, birbirlerinden ithal yüzlerce milyar dolarlık mala gümrük vergisi getirerek, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı ve tedarik zincirleri ile üretimi aksattı.

ABD'li ve Çinli yetkililer Washington'da bugün ve yarın üst düzey görüşmelerde bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ekonomisinde yapısal değişiklikler yapması yönündeki talepleri konusunda fikir ayrılıkları yaşamaya devam ediyorlar.

GENİŞ TASLAK ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ancak, iki taraf 1 Mart'a kadar anlaşmaya varmaya çalışırken; kaynaklar, görüşmelerden anlaşmanın geniş taslağının ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

6 BAŞLIKTA MUTABAKAT

Kaynaklar müzakerecilerin yapısal meseleler hakkında altı mutabakat zaptı oluşturmakta olduklarını belirttiler. Bu yapısal meseleler zorla teknoloji transferi ve siber hırsızlık, fikri mülkiyet hakları, hizmetler, para birimi, tarım ve ticarete yönelik tarife dışı engelleri kapsıyor.

Kaynak, bu sürecin gerçek ticaret müzakeresi haline geldiğini ve hatta hafta sonunda katılımcıların çalışmaya devam etmek için Beijing'de kalmayı düşündüğünü, ancak bunun yerine birkaç gün ara vermeyi ve Washington'da yeniden bir araya gelmeyi kabul ettiklerini belirtti.

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