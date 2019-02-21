Ekonomi ABD ile Çin arasındaki savaşı sona erdirecek adım
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ile Çin arasındaki savaşı sona erdirecek adım

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarındaki en zorlu konulara dair taahhütlerini prensip olarak belirlemeye başladıkları belirtildi. ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yakın kaynakların yaptığı bu açıklama, yedi aylık ticaret savaşını sona erdirmek için şimdiye kadar en önemli ilerlemeye işaret etti.

Haber Merkezi Reuters
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - ABD Başkanı Donald Trump
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - ABD Başkanı Donald Trump

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, birbirlerinden ithal yüzlerce milyar dolarlık mala gümrük vergisi getirerek, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı ve tedarik zincirleri ile üretimi aksattı.

ABD'li ve Çinli yetkililer Washington'da bugün ve yarın üst düzey görüşmelerde bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ekonomisinde yapısal değişiklikler yapması yönündeki talepleri konusunda fikir ayrılıkları yaşamaya devam ediyorlar.

GENİŞ TASLAK ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ancak, iki taraf 1 Mart'a kadar anlaşmaya varmaya çalışırken; kaynaklar, görüşmelerden anlaşmanın geniş taslağının ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

6 BAŞLIKTA MUTABAKAT

Kaynaklar müzakerecilerin yapısal meseleler hakkında altı mutabakat zaptı oluşturmakta olduklarını belirttiler. Bu yapısal meseleler zorla teknoloji transferi ve siber hırsızlık, fikri mülkiyet hakları, hizmetler, para birimi, tarım ve ticarete yönelik tarife dışı engelleri kapsıyor.

  • Kaynaklardan birine göre, ABD ile Çinli yetkililer geçen hafta Beijing'de yapılan görüşmelerde mutabakat zaptı üzerindeki yükümlülükleri belirleme konusunda çalıştı.

Kaynak, bu sürecin gerçek ticaret müzakeresi haline geldiğini ve hatta hafta sonunda katılımcıların çalışmaya devam etmek için Beijing'de kalmayı düşündüğünü, ancak bunun yerine birkaç gün ara vermeyi ve Washington'da yeniden bir araya gelmeyi kabul ettiklerini belirtti.

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