Ekonomi Enflasyon hedefine ABD-İran etkisi Son 1 dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD-İran gerginliği Türkiye'yi nasıl etkileyecek

Enflasyon hedefine ABD-İran etkisi: Son 1 dolar

Son dönemlerde dünyanın gözünün çevrildiği Hürmüz Boğazı'nda ABD casus uçağının İran tarafından düşürülmesi yeni bir krizi beraberinde getirdi. Olayın ardından Başkan Trump’ın ‘İran büyük bir hata yaptı’ demesi ve ‘vur’ emri verdiği iddiası petrol fiyatlarını bir anda yüzde 6 yükseltti ve 66 dolara taşıdı. Bu değişimin ülkemize etkisini değerlendiren Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Türkiye’nin enflasyon tahmini petrolün 67 dolarlık fiyat varsayımına dayanıyor. Petrol fiyatı 1 dolar dahi artsa Türkiye’nin enflasyon hedefi tahminlerden yüksek çıkar” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ve İran arasında yükselen tansiyon Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor.
ABD ve İran arasında yükselen tansiyon Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor.

ABD ve İran arasında yeni kriz bölgesi olan Hürmüz Boğazı’nda üst üste yaşanan gelişmelerde yükselen tansiyon, İran’ın ABD’ye ait casus uçağı vurmasının ardından yeni bir boyut kazandı. Haberin duyulmasının ardından ABD ve İsrail’de kabineler acilen toplandı, İran kendi deniz unsurlarına ‘limanlara açılın’ emri verdi.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran çok büyük bir hata yaptı” şeklinde tweet atmasıyla petrol fiyatları çok kısa bir sürede yüzde 6 artış gösterdi ve 66 dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor

  • Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin Türkiye için çok kritik bir etkiye sahip olabileceğine dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı’nda yaşananları “Dünyanın en önemli petrol atardamarı savaş tehdidi altında” cümlesiyle açıklayan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Küresel petrol arzını tehlikeye sokabilecek bu durum nedeniyle petrol fiyatları tırmanışa geçti. Brent petrol fiyatları Hürmüz Boğazı’ndaki son gerginliğe ilk tepki olarak yüzde 6 oranında yükselerek 66 doları buldu. Yılbaşından bu yana oluşan petrol fiyatlarının ortalaması da tam 66 dolar.

Son 1 dolar kaldı

Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2019 yıl sonu için yüzde 5’lik hedefin yaklaşık üç katı olarak açıkladığı yüzde 14.6’lık enflasyon tahmini 67 dolarlık fiyat varsayımına dayanıyor. Mevcut durumda, Türkiye’nin enflasyon tahminlerini ‘bozmaması’ için artık son 1 dolar kaldı. Bundan sonra petrol fiyat artışı bir doları aşarsa enflasyon oranı hedefin üç katını da aşar."

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