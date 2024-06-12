Piyasalar Fed'in bugün saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararını beklerken ABD'de mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de mayısta enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında geldi. Peki FED faizi sabit tutarsa dolar ve altın ne olur? Merkez Bankası faizi serbest bırakırsa dolar kurunda, altın fiyatlarında durum ne olur? FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur? İşte detaylar.