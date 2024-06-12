Piyasanın gözü kulağı Haziran ayı ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası Fed faizi beklendiği gibi yüzde 5.50'de sabit tuttu. Fed faiz kararını oy birliğiyle aldı. Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığına daha büyük güven duyulana kadar politika hedef aralığını azaltmanın uygun olmasını beklemediklerini duyurdu. Fed'in açıklamasına göre, ekonomi sağlam bir hızla büyümeye, istihdam kazanımları güçlü olmaya ve işsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor.
Fed'in yaptığı açıklamalar şöyle:
Enflasyon geçtiğimiz yıl geriledi, ancak hala yüksek.
Enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığına daha büyük güven duyulana kadar politika hedef aralığını azaltmanın uygun olmasını beklemiyoruz.
Ekonomi sağlam bir hızla büyümeye, istihdam kazanımları güçlü olmaya ve işsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor.
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