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Ekonomi

ABD raporlarında skandal ifadeler: Türkiye otomobil değil meyve sebze üretsin

tvnet tarafından hazırlanan kısa belgesel serisinde konu alınan 'Belgeleriyle neden fakirleştik?' bölümü tvnet'in Youtube kanalında yayınlandı. Türkiye'nin otomobil üretimine neden 100'üncü yılda başladığını araştıran tvnet Prodüktörü Muhammet Enes Dönmez, Devrim arabalarının üretiminin gerçekleştiği devirdeki ABD raporlarıyla karşılaştı.

19:27 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye'nin sanayileşme serüveni tvnet'te ele alındı.

Türkiye'nin sanayileşme serüveni tvnet'te ele alındı.

Videoyu izlemek için:


#tvnet
#TOGG
#Devrim
#ABD
#rapor
1 saat önce
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