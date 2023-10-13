ABD tahvil piyasasında son 3,5 yılın en kötü günü





ABD hazine tahvillerinin tüm vadeleri dikkate alındığında en az 9 baz puan yükseliş yaşanırken 10 yıllık tahvil getirisi 14 baz puan artışla yüzde 4,70’e çıktı ve yüzde 5 seviyesi speküle edilmeye başlandı.





TD Securities stratejistleri Gennadiy Goldberg ve Molly McGown yayımladıkları notta “ABD tahvillerine yönelik düşük talep endişesi yeni zirvelerin yeniden test edilmesiyle sonuçlanabilir.





10 yıllıkların getirisinin yüzde 5 seviyesine yükselme potansiyeli var” değerlendirmesini yaptı. Enflasyon verisi Fed swaplarında faiz artışı ihtimalinin yükselmesine de yol açtı. Çarşamba günü swap piyasasında yüzde 30 olarak fiyatlanan bu ihtimal bu sabah yüzde 40’a yükseldi.





Macro Hive Stratejisti Mustafa Chowdhury’e göre enflasyon Fed üyelerinin tahmin ettiği derecede kolay bir şekilde düşmeyecek gibi gözüküyor. Stratejist “Er ya da geç faiz artışlarına yeniden başlamaları gerekecek” yorumunu yaptı.











