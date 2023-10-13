|
Ekonomi

ABD tahvil piyasasında son 3,5 yılın en kötü günü

ABD’de beklenenden yüksek açıklanan eylül enflasyon verisinin ardından ABD tahvil piyasası Mart 2020’den bu yana en kötü gününü yaşadı. Perşembe günü 30 yıllık tahvil getirisi 19 baz puana kadar yükseldi ve günü 16 baz puanlık artışla tamamladı. Bu artış pandemiden bu yana en yüksek artış olarak kaydedildi.

10:25 . 13/10/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv


ABD hazine tahvillerinin tüm vadeleri dikkate alındığında en az 9 baz puan yükseliş yaşanırken 10 yıllık tahvil getirisi 14 baz puan artışla yüzde 4,70’e çıktı ve yüzde 5 seviyesi speküle edilmeye başlandı.


TD Securities stratejistleri Gennadiy Goldberg ve Molly McGown yayımladıkları notta “ABD tahvillerine yönelik düşük talep endişesi yeni zirvelerin yeniden test edilmesiyle sonuçlanabilir.

10 yıllıkların getirisinin yüzde 5 seviyesine yükselme potansiyeli var” değerlendirmesini yaptı. Enflasyon verisi Fed swaplarında faiz artışı ihtimalinin yükselmesine de yol açtı. Çarşamba günü swap piyasasında yüzde 30 olarak fiyatlanan bu ihtimal bu sabah yüzde 40’a yükseldi.


Macro Hive Stratejisti Mustafa Chowdhury’e göre enflasyon Fed üyelerinin tahmin ettiği derecede kolay bir şekilde düşmeyecek gibi gözüküyor. Stratejist “Er ya da geç faiz artışlarına yeniden başlamaları gerekecek” yorumunu yaptı.




#Tahvil
#ABD
#ABD tahvil piyasası
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
90 bin taşeron işçiye ne zaman kadro verilecek?