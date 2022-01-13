Ekonomi ABD tarihinde ilk İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD tarihinde ilk: İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak aylarının ilk haftasında ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 230 bine çıktığını açıkladı. Beklentilerin aksine bir artış görüldüğünün vurgulandığı duyuruda, geçen haftaya oranla başvuru sayısının 23 bin kişi arttığı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
ABD tarihinde ilk: İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin artarak 230 bine yükseldi.

ÖNGÖRÜLENİN ÇOK ÜZERİNDE

Bu dönemde beklentilerin aksine yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 207 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 250 artarak 210 bin 750 oldu.

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KORONAVİRÜS SALGINI İŞ GÜCÜ PİYASASINI VURDU

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 194 bin azalışla 1 milyon 559 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, son dönemde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın etkisiyle işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının arttığını ancak hızla sıkılaşan iş gücü piyasası koşullarıyla tutarlı bir seviyede olduğunu belirtti.

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