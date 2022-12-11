ABD teknoloji şirketlerinde olmak üzere işten çıkarma dalgası genişliyor

Kovid-19 kısıtlamalarının bu yıl sona ermesi ve çoğu ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına karşın resesyon ve yüksek enflasyon nedeniyle işten çıkarmalar, en büyük küresel sorunlardan biri haline geliyor.

Salgının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, özellikle ABD, Avrupa ve Asya'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.

76 bin kişi işten çıkarılacak

Telekom, elektronik ve yazılım geliştirme alanlarındaki şirketler tarafından açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan bir danışmanlık şirketi olan Challenger, Gray Christmas'ın raporuna göre, ABD'de işten çıkarma duyuruları, kasım ayında bir yıl öncesine kıyasla 5 kattan daha fazla oldu. ABD merkezli şirketler, teknoloji sektörü öncülüğünde kasımda 76 bin 335 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

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ABD'de teknoloji sektöründe bu yıl 90 binden fazla çalışan işinden oldu

ABD'de özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket, çalışan sayısını azaltma veya işe alımları durdurma kararı aldı.

Crunchbase'in verilerine göre, ABD'de teknoloji sektöründe bu yıl 90 binden fazla çalışan işinden oldu.

Amazon, 10 bin kişiyi işten çıkarmaya planlıyor

ABD'de özellikle teknoloji sektöründe işten çıkarmaya giden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

e-ticaret sektörünün en büyük şirketi Amazon, küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. İşten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olması bekleniyor. Söz konusu planın uygulanması halinde ABD'li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarma yaşanmış olacak.

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Facebook'un sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, 9 Kasım'da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 azaltmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktardı.

Zuckerberg, isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve gelecek yılın ilk çeyreğine kadar işe alımlara ara vererek daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım attıklarını belirtti.

Söz konusu ortamda sermayenin daha verimli kullanılması gerektiğini aktaran Zuckerberg, şirketin kaynaklarının çoğunu yüksek öncelikli büyüme alanına kaydırdıklarını, işletme maliyetlerini düşürdüklerini ve verimliliği artırmak için ekipleri yeniden yapılandırdıklarını bildirdi.

Meta'nın hisse fiyatı, bu yıl yüzde 60'tan fazla değer kaybetti. Apple'ın yeni gizlilik politikasının uygulamaya geçmesi kullanıcıların izinleri olmadan izlenmesini zorlaştırırken, Facebook'un yeni duruma uyum sağlayamadığı belirtiliyor. Facebook, gelirlerinin yüzde 90'ını reklamlardan elde ediyor.

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Bu arada, Meta'da işe alımları dondurma süresinin 2023'ün ilk çeyreğine kadar uzatılması bekleniyor.

Twitter'da işten çıkarmalar başladı

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başladı. Elon Musk, e-posta yoluyla 3 bin 700'den fazla Twitter çalışanını işten çıkardı. Twitter'daki işten çıkarmaların ekonomik kaygılardan çok, Twitter'ın Musk tarafından satın alınması ve beraberindeki borçla ilgisinin olması dikkati çekiyor.

Otomobil üreticileri de çalışan sayısını azaltıyor

ABD'li teknoloji şirketlerinin yanı sıra otomobil üreticileri de iş gücünü azaltma yoluna gidiyor.

Ford Motor, maliyetleri düşürmek ve içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapmak için yaklaşık 3 bin beyaz yakalı çalışanını işten çıkardı.

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi de olan Musk ise haziran ayında şirketin üst düzey yöneticilerine "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı bir e-posta göndermişti. Musk, e-postada, ekonomiye dair "süper kötü bir his" taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini savunmuştu.

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Asya'da da teknoloji şirketleri işten çıkarma yoluna gitti

Asya'da da teknoloji şirketlerinin yaklaşan resesyon öncesi işten çıkarmalar yoluna gitmesi dikkati çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi Alibaba, yavaşlayan satışlar sonrası maliyetleri kısmak için yaklaşık 10 bin çalışanına veda etti.

Credit Suisse Group, Asya'da 9 bin kişiyi işten çıkarmak için kapsamlı planlar yaparken, merkezi Çin'de bulunan Tencent, 5 bin 500 çalışanının işine son verdi.

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Merkezi Hindistan'da bulunan Blinkit de yaklaşık 1.600 çalışanından yüzde 5'ini işten çıkardı.