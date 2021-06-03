Ekonomi ABDden Türkiye dahil altı ülke için yeni karar Yüzde 25 vergi getirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD'den Türkiye dahil altı ülke için yeni karar: Yüzde 25 vergi getirilecek

ABD, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı ülkeden yapılan bazı ürünlerin ithalatına yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı. Yeni vergiler uluslararası müzakereler sürerken askıda olacakken düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda ise Türkiye'den ithal 310 milyon dolarlık ürün ek gümrük vergisine tabi olacak.

Haber Merkezi DHA
ABD Türkiye ve beş ülkeden ithalata vergi getirdi, askıya aldı
Foto/arşiv

The Guardian'ın haberine göre, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’nin yaptığı açıklamada, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hindistan ve Avusturya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı.

ABD yasaları uyarınca bir yıldır yürütülen incelemede, bu ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinde Amerikan şirketlerine ayrımcılık yapıldığı sonucuna varılmıştı.
ABD Ticaret Temsilciliği bunun üzerine bu ülkelerden ithal edilen 2 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 vergi getirilmesine karar verdi.

TÜRKİYE'DEN 310 MİLYON DOLARLIK ÜRÜNE EK VERGİ

Açıklama göre, yürürlüğe girmesi durumunda, Türkiye'den ithal 310 milyon dolarlık ürün ek gümrük vergisine tabi olacak. Bu tutar İngiltere için 887 milyon dolar, İtalya için 386 milyon dolar, İspanya için 323 milyon dolar, Hindistan için 118 milyon dolar ve Avusturya için 65 milyon dolar olarak belirlendi.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin internet sitesindeki listeye göre, ek gümrük vergilerinden, Türkiye'den ithal edilen bazı halılar, nevresim ve ev tekstili ürünleri, granit ve taş cinsleri, porselen ve seramik ürünleri ve altın ile gümüş takılar etkilenecek.

Açıklamaya göre, söz konusu vergiler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri kapsamında çok taraflı olarak yürütülen müzakerelerin tamamlanmasına zaman tanımak amacıyla 180 güne kadar askıda olacak.

Açıklamada, “ABD, dijital hizmet vergilerine ilişkin endişelerimiz dahil olmak üzere uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi konuya çok taraflı bir çözüm bulunmasına odaklanıyor" diyen Tai, ABD, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında mutabakata varılması konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu: Binlerce kişi boş yer arıyor
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu: Binlerce kişi boş yer arıyor

Rusya'dan sonra Almaya da adım attı: Karşılıklı uçuşlar yeniden başladı
EKONOMİ
Rusya'dan sonra Almaya da adım attı: Karşılıklı uçuşlar yeniden başladı
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Binlerce kişiboş yer arıyor

Binlerce kişi
boş yer arıyor

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.
Sultan Abdülhamitin rüyası gerçek oluyor: Asırlık vaat Filyos Limanı yarın hizmete açılacak

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.
Bişkek'te FETÖ kuşatması

Bişkek'te FETÖ kuşatması

​Kırgızistan'dan büyük paket mi geliyor?
Bu katliamı unutmayız

Bu katliamı unutmayız

​FETÖ'cülerin baskısına rağmen İsrail'e tarihi ders.
ODTÜ salyayı araştıracak

ODTÜ salyayı araştıracak

​Toplanan veriler çalıştaya sunulacak.
Vergi suçlarında<br> etkin pişmanlık

Vergi suçlarında
etkin pişmanlık

Dördüncü yargı paketinin hazırlıklarında sona gelindi.
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

​Peker'den 4 saatlik Kutlu Adalı ifadesi.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Polis araçlarına ve bariyerlere çarpınca yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.