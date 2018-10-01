Ekonomi ABD ve Almanya ziyareti mutlu etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DEİK Başkanı Nail Olpak: ​ABD ve Almanya ziyareti mutlu etti​

ABD ve Almanya ziyareti mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve Almanya ziyaretine eşlik eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, ABD’de düzenlenen yatırım konferansı ve Almanya’da üst seviye şirket yetkilileriyle yapılan toplantının olumlu geçtiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine eşlik ettiklerini ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’yle birlikte bu ziyarette, Cumhurbaşkanını önde gelen Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri (CEO) ile görüştürmeyi amaçladıklarını ve bu amaca ulaştıklarını belirttti.

Olpak, "Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi herkesi dikkatle dinledi ve neredeyse herkese ayrı ayrı, olabilecekler konusunda cevap verdi. Toplantıya katılanların ilk izlenimlerini aldığımızda, gayet mutluydular. Toplantının temeli birebir diyaloğun sağlanmasıydı, mutlu ayrılıyoruz" dedi.

New York'ta, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’yle birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "9. Türkiye Yatırım Konferansı"na da değinen Olpak, ABD ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşananlara rağmen, gelenekselleşen toplantının gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyledi.

İLİŞKİLER DAHA İYİ OLACAK

Konferansa, yaklaşık 250'si ABD'li firmaların temsilcisi toplam 400 kişinin katıldığına dikkati çeken Olpak, "ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde, geçen yıl gel-gitler olmasına rağmen, karşılıklı ticaret yüzde 18 arttı. Bu yıl da geçen yıl gibi bir süre yaşananlara rağmen, toplam ticaretimiz aynı seviyelerde olacak. Siyasi gerginlikleri bir kenara koyarak söylüyorum, ticari ve yatırım ilişkimizin geriye değil ileriye gideceği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

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