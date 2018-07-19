Ekonomi ABD yaptırımına karşı dava açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD yaptırımına karşı dava açtı

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) İran'ın, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra bu ülkeye yaptırımlar uygulama kararının iki ülke arasında 1955 tarihli bir antlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle ABD aleyhinde dava açtığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD yaptırımına karşı dava açtı
ABD yaptırımına karşı dava açtı

ABD dışişleri bakanlığından bir yetkili bu girişimin geçerliği olmadığını ve ABD'nin mahkemede bu iddiaya karşı savunma yapacağını söyledi. İsmini vermeyen yetkili: "Belirli konular hakkında bir şey söyleyemem ancak İran'ın başvurusu temelden yoksundur ve biz mahkemede ABD'nin konumunu kararlılıkla savunacağız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Barack Obama'nın 2015’de İran ve diğer büyük ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmadan mayısda çıkmış ve İran'a karşı ağır yaptırımlar getirmişti.

GEÇİCİ KARAR MÜCADELESİ

Yeni davada yapılacak ilk duruşmada ABD’nin geçici bir karar alınmasına gerek olmadığını savunması bekleniyor. Mahkeme bu dava için henüz bir oturum tarihi belirlemedi, ancak yürütmeyi durdurma niteliğindeki geçici karar talepleri genellikle birkaç hafta içinde mahkeme önüne geliyor, kararı da birkaç ayda çıkıyor. ICJ, Birleşmiş Milletler’in en yüksek mahkemesi olsa ve kararları bağlayıcılık taşısa da, kararlarını uygulatma gücü yok.

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