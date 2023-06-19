ABD'de borç alarmı: Tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştı

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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, ABD’nin ulusal borcunun tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştığını, bu seviyeye tahmin edilenden 9 yıl erken ulaşıldığını gösterdi.
Hükümet tarafından hazırlanan borç tavanında artış yapılmasına dair yasa haziran ayı başında yürürlüğe girmiş, hükümetin temerrüde düşmesi geçici olarak önlenmişti.
ABD’li ekonomist Mark Zandi, bu adımın borç tavanı krizini temelden çözemeyeceğini, ülkenin karşı karşıya bulunduğu uzun vadeli mali zorlukların hâlâ mevcut olduğunu söyledi.