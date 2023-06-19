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Ekonomi

ABD'de borç alarmı: Tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştı

ABD'nin ulusal borcu alarm vermeye başladı. 32 trilyon dolara tahmin edilenden 9 yıl önce ulaşan ulusal borcun, yeni harcama kısıntılarının hesaba katılması halinde bile 2030'a kadar 50 trilyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

10:28 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, ABD’nin ulusal borcunun tarihte ilk kez 32 trilyon doları aştığını, bu seviyeye tahmin edilenden 9 yıl erken ulaşıldığını gösterdi.


ABD merkezli Peter G. Peterson Vakfı’nın tahminlerine göre, önümüzdeki 30 yılda ABD’nin ulusal borcu 127 trilyon dolar artarken, 2053 yılına kadar borç faizleri, hükümetin gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını tüketecek.

Hükümet tarafından hazırlanan borç tavanında artış yapılmasına dair yasa haziran ayı başında yürürlüğe girmiş, hükümetin temerrüde düşmesi geçici olarak önlenmişti.


ABD’li ekonomist Mark Zandi, bu adımın borç tavanı krizini temelden çözemeyeceğini, ülkenin karşı karşıya bulunduğu uzun vadeli mali zorlukların hâlâ mevcut olduğunu söyledi.




#ABD ulusal borç
#ABD Hazine Bakanlığı
#ABD’li ekonomist Mark Zandi
#Borç
43 dakika önce
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