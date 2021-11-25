Ekonomi ABDde enflasyon 31 yılın zirvesinde Perakende devi fiyatlarına yüzde 25 zam yapacak
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde: Perakende devi fiyatlarına yüzde 25 zam yapacak

Çok sayıda ülke koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyonla boğuşuyor. Bu ülkelerden biri de Amerika. ABD'de ekim ayında yıllık enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor enflasyon oranlarının ardından ülkede perakende satış yapan indirim mağaza zinciri Dollar Tree ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde enflasyon 31 yılın zirvesinde: Perakende devi Dollar Tre fiyatlarına yüzde 25 zam yapacak
Kuzey Amerikalı indirim perakende zinciri, fiyatlarını enflasyona bağlı yüzde 25 artıracak

ABD ve Kanada'da yaklaşık 16 bin şubesi bulunan firmanın yazılı açıklamasında, "rekor enflasyonla mücadele edebilmek için" ürün fiyatlarının yüzde 25 artırmak zorunda kalındığı belirtildi.

1 DOLARDAN 1,25'E ÇIKARACAK

Mağazalarında istisnasız tüm ürünleri yıllardır 1 dolara satan Dollar Tree, aralık ayından itibaren 2 binden fazla şubesinde fiyatları 1,25 dolara çıkaracağını, yükselen işletme maliyetleri doğrultusunda yeni uygulamanın 2020'nin ilk çeyreğinin sonunda tüm mağazalarında geçerli olacağını kaydetti.

Dollar Tree tüm ürünlere yüzde 25 zam yapılacağın açıkladı.
Dollar Tree tüm ürünlere yüzde 25 zam yapılacağın açıkladı.

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesini gördü endişeler arttı
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ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesini gördü endişeler arttı

Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali açıklamasında, fiyatlandırma testlerinin "yeni fiyat noktasının geniş tüketici tarafından kabul edildiğini gösterdiğini" bildirdi.

35 YILDIR AYNI FİYATTAN SATIYORDU

1993'e kadar tabela adı "Sadece 1,00$" olan ve 35 yıldır "her şey bir dolar" stratejisini benimseyen şirket yönetimi, aldıkları son kararın "kısa vadeli veya geçici piyasa koşullarına bir tepki olmadığını" ifade etti.

ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, 35 yıldır mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor.

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EKİM AYINDA ENFLASYON ORANI REKOR KIRMIŞTI

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunda artan enerji fiyatlarının, arz kıtlığının ve yükselen talebin fiyatları yukarı çekmesinin rol oynadığı kaydediliyor.

ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
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ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
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