Ekonomi ABDde enflasyon mortgage faizini vurdu 16 yılın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de enflasyon mortgage faizini vurdu: 16 yılın zirvesine çıktı

ABD'de enflasyonun artması, mal ticaret açığı ve Fed'in faiz artırımına gitmesi, mortgage (konut kredisi) faizlerinin çok büyük tutarlara ulaşmasına neden oldu. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,75 ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Haber Merkezi Diğer
​ABDde enflasyon mortgage faizini vurdu: 16 yılın zirvesine çıktı
Foto/Arşiv

Ülkede ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam ederken, borçlanma maliyetlerindeki artış konut piyasası üzerinde etkisini sürdürdü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 30 Eylül ile biten hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 14,2 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,52'den 6,75'e yükseldi. Böylece, söz konusu faiz oranı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,7'den 5,96'ya yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage oranlarının geçen hafta yükselişini sürdürdüğünü ve buna bağlı olarak mortgage başvurularının 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Mevcut oranın geçen yıla kıyasla ikiye katladığına işaret eden Kan, sadece son 7 haftada 130 baz puan arttığını kaydetti.

Mortgage başvurularındaki düşüşte Ian Kasırgası'nın da etkili olduğunu aktaran Kan, kasırganın vurduğu Florida'da başvuruların yüzde 31 azaldığını bildirdi.

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Karadeniz'de palamut bereketi sürecek
FOTOĞRAF 9
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçıların ağları, bol miktarda palamut ile doldu. Geçen yıllara göre, bu sene erken büyüyen palamutlar, boy ve iriliğine göre tezgahlarda 15 TL ile 45 TL arasında satılıyor.
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Uzmanlar ve su ürünleri kooperatifi yetkilileri, palamut başta olmak üzere bu yıl Karadeniz'de bolca balık avlandığını belirtti.
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'PALAMUT SEZONU 1,5 AY DAHA DEVAM EDER'
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Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, denizlerde bu sene palamut avcılığının bol olduğunu belirterek, \"Yağışlar nedeniyle bu sene dereler taştı, denize çok fazla plankton girdi. Yıllardan beri derelerimiz kurumuştu.
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'Plankton yoktu' derdik, bu sene denizde çok fazla var. Onun için bu sene palamutlar çok iri. Denizde çok yem var. Derelerden gelen planktonun denize inmesiyle palamut çok erken büyüdü. Balık erken göçünü tamamlıyor.
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Bir orada sıkıntımız var ama şu an havalar çok uygun gidiyor. Palamut sezonu 1,5 ay daha devam eder. Özellikle Batı Karadeniz'de çok palamut var. Dikkat ederseniz; bütün seller Bartın civarlarında, İnebolu'dan batıya doğru oldu. Hep sel olan yerlerde balık var.
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Oralardan, bu sene denize çok plankton geldi. Bu sene, denizde bütün balıklarda artış var\" dedi.
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Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Samsun da Karadeniz'den geçen yıllara göre bu sene daha fazla palamut çıktığını belirterek, \"Bu sevindirici bir şey.
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Balıkçılarımız bilir ki 5-6 senede bir balık az olduktan sonra bollaşır. İnşallah bu sene bolluk olur. Tanesi 750 grama kadar ulaşan palamut avcılığı, birkaç ay daha sürdürülebilir\" diye konuştu.
Karadeniz'de palamut bereketi sürecek
Karadeniz'de geçen yıllara oranla bu sene daha erken büyüyen palamutlar, tezgahlarda 15 ile 45 TL arasında satılıyor. Karadeniz'den bu yıl fazla miktarda palamut çıktığını belirten Sinop Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Osman Samsun, "Tanesi 750 grama kadar ulaşan palamut avcılığı birkaç ay daha sürdürülebilir" dedi.
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