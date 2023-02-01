ABD'de konut piyasası alarm veriyor: Faizlerdeki gerilemeye rağmen mortgage başvuruları düştü

S&P CoreLogic Case-Shiller, Kasım 2022'ye ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, geçen yıl ekimde yıllık bazda yüzde 9,2'lik artış kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi geçen yıl kasımda aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen endeks, Eylül 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Endeks, geçen yıl ekimde ise yüzde 8,6 artmıştı.

Endeks geçen yıl kasımda aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 18,4 ile Miami, yüzde 16,9 ile Tampa ve yüzde 12,7 ile Atlanta oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının geçen yıl kasımda düşüşünü 5'inci aya taşıdığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını yükseltirken mortgage (konut kredisi) finansmanının konut fiyatları için ters bir rüzgar oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Lazzara, bir resesyon olasılığı da dahil olmak üzere ekonomik zayıflığın potansiyel alıcıları kısıtlayacağını ifade etti.

Lazzara, "Zorlu bir makroekonomik ortam beklentileri göz önüne alındığında, konut fiyatları zayıflamaya devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.







