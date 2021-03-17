Ekonomi ABDde seyahat harcamalarında rekor düşüş 2020 yılında yüzde 42 azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de seyahat harcamaları 2020'de yüzde 42 azaldı

ABD'de seyahat harcamalarında rekor düşüş: 2020 yılında yüzde 42 azaldı

ABD Seyahat Derneği, ülkedeki seyahat harcamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 azaldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD Seyahat Derneği'nin verilerine göre, ABD'de 2019'da yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak kaydedilen seyahat harcamaları, geçen yıl 680,3 milyar dolara geriledi.

Böylece ülkedeki seyahat harcamaları 2020'de 492,3 milyar dolar azaldı. Amerikalıların seyahat harcamalarındaki bu düşüş, yüzde 42'lik bir azalışa denk geldi.

  • Seyahat harcamalarındaki azalış, ülke ekonomisinde 1,1 trilyon dolarlık kayba neden olurken; seyahat endüstrisinde doğrudan veya dolaylı 5,6 milyon kişi işini kaybetti.

Öte yandan ülkede, seyahatten elde edilen vergi geliri, 2020'de yaklaşık 57 milyar dolar azaldı.

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