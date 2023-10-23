ABD'de yükselen faizler araç sahiplerini zor duruma düşürdü: 30 yılın en yüksek seviyesinde

Küresel enflasyon sorunu ABD ekonomisi üzerindeki etkilerini gün geçtikçe artırıyor. ABD'deki yüksek enflasyon işsizlik sarmalını da olumsuz etkilerken yükselen faizler de kredilerin ödenmesini zorlaştırıyor.

ABD'de otomobil sahibi olup kredisini geri ödeyemeyenlerin sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de otomobil sahibi olup kredisini geri ödeyemeyenlerin sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Faiz oranlarındaki artışlar kredi kullananları ödeme tarafında zor duruma düşürdü ve milyonlarca kişi araç kredilerini ödeyemez hale geldi.

Fitch'in yayınladığı rapora göre taşıt kredisi taksit vadesini 60 gün geçirmiş kişilerin oranı 1994'ten bu yana görülmeyen seviye olan Eylül ayında yüzde 6,11 seviyesine yükseldi.