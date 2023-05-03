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Ekonomi

ABD’deki bankacılık krizine ilişkin uyarı: Önemli bir tehdit oluşturuyor

ABD’de First Republic’in kurtarılmasıyla devam eden bankacılık krizine ilişkin üst düzey yatırımcılardan ,‘rehavete kapılmayın’ uyarısı geldi. Uyarıda bir bankanın daha iflas etmesinin ekonomideki yavaşlama üzerinde önemli bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

10:49 . 3/05/2023 Çarşamba
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First Republic

First Republic

The Financial Times’ta yer alan haberde,
First Republic’te yaşananların Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’te olduğu gibi piyasada büyük bir kargaşaya yol açmadığı kaydedildi. Ancak önde gelen bazı yatırımcılar, bankaların kredi verme konusunda katı kurallara uyması gerekebileceği uyarısında bulundu.

PGIM’in CEO’su David Hunt, “Böyle zamanlarda biraz daha rahat nefes alma eğilimi var ama aslında ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine daha yeni başlıyoruz. Öncelikle bankacılık sisteminde düzenlemelerin arttığını göreceğiz. Bu durum kredi arzını engelleyebilir ve önümüzdeki dönemde ciddi bir yavaşlama bekliyorum” dedi.


Bahreynli Investcorp’un CEO’su Rishi Kapoor ise First Republic’te yaşananların finansal koşulların kısıtlanmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

IMF başkanı Kristalina Georgieva da ABD bankalarında son iki ayda gelen iflas haberlerinin nedeni olarak kayıtsız tutumu gösterirken, “Ödenecek bedeli ve denetimlerin yeterli olmadığını gördük” diye konuştu. Georgieva ayrıca, tasarruf sahipleri için yeni düzenlemelerin gerekeceği konusunda uyarıda bulundu. Milken Konferansı’ndaki bazı konuşmacılar ise mevcut durumun ABD’li bankaların dayanıklılığını gösterdiğini ve bankacılık sisteminin sağlam olduğunu vurguladı.




#ABD
#First Republic
#ABD’de bankacılık krizi
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