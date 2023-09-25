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Ekonomi

ABD'den Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketine 25 milyon dolarlık ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklamada, Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketi DWS'nin çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunma ve kara para aklamayı önleme yönünde herhangi bir politika geliştirememe suçlamaları karşısında 25 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

18:30 . 25/09/2023 Monday
AA
DWS, eski bir çalışanının şirketin sürdürülebilirlik bilgilerini abarttığı yönündeki iddiaları sonrası SEC dahil çeşitli kurumlar tarafından inceleniyordu.

DWS, eski bir çalışanının şirketin sürdürülebilirlik bilgilerini abarttığı yönündeki iddiaları sonrası SEC dahil çeşitli kurumlar tarafından inceleniyordu.

SEC'den yapılan açıklamada, Deutsche Bank'ın iştiraki DWS Investment Management Americas'a iki ayrı suçlama yöneltildiği aktarıldı.

Bu suçlamalardan birinin DWS'nin Kara Para Aklamayı Önleme programı geliştirememesi olduğu belirtilen açıklamada, diğer suçlamanın ise çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunduğu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, DWS'nin söz konusu suçlamalar karşısında toplam 25 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

SEC'in açıklamasında, DWS'nin suçlamaları ne kabul ettiği ne de reddettiği aktarıldı.



#Deutsche Bank
#DWS Group
#SEC
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