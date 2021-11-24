Ekonomi ABDden sonra petrol fiyatlarını düşürecek bir adım da Japonyadan geldi
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den sonra petrol fiyatlarını düşürecek bir adım da Japonya'dan geldi

ABD'de petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek üzere ulusal petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğinin açıklanmasının ardından benzer bir adım Japonya'dan da geldi. Japonya’da hükümet, ham petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin devam etmesi nedeniyle ulusal petrol rezervinin bir kısmını piyasaya sürme kararı aldı.

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Haber Merkezi İHA
ABDden sonra petrol fiyatlarını düşürecek bir adım da Japonyadan geldi
Foto/arşiv

Ham petrol fiyatlarında gözlenen küresel düzeydeki artış eğilimi Japonya hükümetini harekete geçirdi.

ABD hükümetinin konu ile ilgili iş birliği talebini değerlendiren Tokyo hükümeti, sürpriz bir uygulamaya imza atarak ulusal petrol rezervinin bir kısmını piyasaya sürme kararı aldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida bugün yaptığı açıklamada, ilk olarak dün kamuoyuna yansıyan ve normalde doğal afetler gibi durumlarda başvurulan kararı doğrulayarak sürecin yasalar çerçevesinde ve ABD ile uyum içinde yürütüleceğini söyledi.

"Ham petrol fiyatlarının istikrarı, Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanma için büyük önem taşıyor" diyen Kishida, piyasaya sürülecek petrol rezervinin miktarı gibi detayların Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda tarafından kamuoyuna açıklanacağını da dile getirdi.

Japonya için ilk değil

Yaklaşık 140 günlük iç tüketime yetecek kadar petrol stoku bulunduğu bilinen Japonya, şimdiye dek Körfez Savaşı ile 2011’deki deprem ve tsunami sonrası da dahil olmak üzere 5 kez rezervlerden yararlanma yoluna gitmişti. Son rezerv arzının ise fiyat istikrarını sağlama amacıyla gerçekleştirilecek olması itibariyle bir ilk olduğu belirtiliyor. Hükümetin ilk etapta birkaç günlük tüketime eşdeğer miktarda petrolü piyasaya sunması ve sonraki süreç için durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

ABD adım atmıştı

ABD, petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek üzere ulusal petrol rezervinden 50 milyon varili piyasaya süreceğini duyurmuş, rezerv kullanımının satış ve ödünç alma şeklinde gerçekleşeceği belirtilmişti. Uygulamanın Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere ile iş birliği içinde hayata geçirileceği kamuoyuna yansımıştı.

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