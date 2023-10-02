AB'den İspanya'nın beklediği onay çıktı: 83 milyar avroluk kredi hazırlığı

Borsa İstanbul’un piyasa değerinin 20 yılda 96,1 milyar TL’den 8,3 trilyon TL’ye ulaştığına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ’’ Dolar cinsinden baktığımızda 2003 yılında piyasa değeri 69 milyar dolar olan borsamız, dört buçuk kat artarak 2023 Temmuz ayında 308 milyar dolara yükselmiş durumdadır’’ dedi.