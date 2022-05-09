Ekonomi ABden Rus petrolüne yasak konusunda yeni adım
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den Rus petrolüne yasak konusunda yeni adım

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne getirmeye hazırlandığı yasak konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
ABden Rus petrolüne yasak konusunda yeni adım
​Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sonrası Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya yönelik hazırladığı ve Rus petrolünün AB’de kullanılmasını yasaklayan 6’ncı yaptırım paketi konusunda bazı ülkelerin itirazları ile karşı karşıya kaldı.

AB, büyük ölçüde Rus enerjisine güvenen Macaristan da dahil olmak üzere bir dizi üye ülke ile Rus petrol yasağı konusunda görüşmelere başladı.

  • Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştüğünü belirterek, "Bu akşam Başbakan Viktor Orban ile yapılan görüşme, yaptırımlar ve enerji güvenliği ile ilgili konuları netleştirmeye yardımcı oldu" ifadelerini kullanarak, "İlerleme kaydettik, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

Von der Leyen, Rus petrolüne yönelik yasak konusunda bölgesel işbirliğini güçlendirmek için diğer ülkelerle bir video konferans düzenleyeceğini belirtti.

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