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Ekonomi ABden sonra Rusyaya bir kömür darbesi daha geldi Aşamalı olarak düşürecek
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den sonra Rusya'ya bir kömür darbesi daha geldi: Aşamalı olarak düşürecek

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'ya kömür ithalatı yasağı getirmesinin ardından benzer bir adım Japonya tarafından da atılıyor. Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor.

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Haber Merkezi AA
ABden sonra Rusyaya bir kömür darbesi de Japonyadan geldi: Aşamalı olarak düşürecek
Foto/arşiv

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları artırmayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hükümetin, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı olarak düşürme kararı aldığını kaydeden Hagiuda, "Yenilenebilir ve nükleer dahil enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacağız." dedi.

Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığını kaydeden Hagiuda, "aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının" hedeflendiğini bildirdi.

Hagiuda, G7 ülkelerinin "farklı düzeydeki ithal enerji ihtiyaçları" olduğuna dikkati çekerek, Japonya'nın bu dönemde alternatif enerji kaynaklarına yöneleceğini belirtti.

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