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Ekonomi ABDli Bloomberg Türk SİHAları devletler için ilham kaynağı
SAVUNMA SANAYİ

ABD'li Bloomberg: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg’de, Türkiye üretimi İHA/SİHA’larla elde edilen başarılara dair bir yazı yayımlandı. Yazıda, Libya ve Dağlık Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar TB2 olduğu belirtilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Türkiye üretimi İHA/SİHA’lar, uluslararası medyalarda gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg’de yayımlanan yazıda, İHA’ların son çatışmalardaki başarısının, daha fazla ülkeyi benzer adımlar atmaya teşvik edeceği belirtildi.

Libya ve Dağlık Karabağ'da “asıl kahramanın” insan olmadığının dikkat çekildiği yazıda, "Zaferin gerçek kahramanı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdür olarak görev yaptığı Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'dır" denildi.

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"Bilgisayar oyunu oynamak gibi"

Savaş sırasında birkaç İHA kaybetmenin, bir tank veya içinde insan bulunan bir uçağı kaybetmekten daha düşük maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, “Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor" ifadesini kullanıldı.

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"Liderlere ilham veriyor"

Yazıda, geçtiğimiz sene Ukrayna'nın Baykar ile 6 İHA, kontrol ekipmanı ve mühimmat alımı için 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı aktarılarak, şunlar denildi:

"Ukrayna'nın şu anda yerli üretimi başlatmak için Türk şirketiyle (Baykar) çalıştığı bildiriliyor. Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı saldırı örneği Ukraynalı liderlere ilham veriyor."

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