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TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD'nin çelik kararına Türkiye'den ilk açıklama: Tüm engeller kalksın

ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi. Bakan Pekcan'dan kararın olumlu olduğunu ancak beklentilerinin ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması yönünde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın çelik vergisiyle ilgili son düzenlemesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Daha önce Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin neden yüzde 50'ye çıkarıldığını anlatan Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.

TÜM ENGELLER KALKMALI

Kararın ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama geldi.

Bakan Pekcan, ''ABD’nin Türkiye'den çelik ithalatında vergiyi yüzde 25'e indirmesi olumlu. Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması.'' şeklinde konuştu.

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